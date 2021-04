MF: kwota wpłaconego do budżetu państwa zysku NBP zasili dochody budżetu państwa

Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, kwota wpłaconego do budżetu państwa zysku NBP zasili dochody budżetu państwa - poinformowało PAP w piątek Ministerstwo Finansów.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował w piątek, że w 2020 r. zysk NBP wyniósł 9,3 mld zł, a wpłata do budżetu państwa wyniesie ok. 8,9 mld zł.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Finansów, w ustawie budżetowej na 2021 r. przewidziano wpłatę z zysku NBP w wysokości 1 mld 329 mln 145 tys. zł na podstawie prognozy wynikającej z planu finansowego NBP na 2020 r.

"Wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego" - zauważył resort finansów.

Poinformowano, że zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim (art. 69 ust. 4), w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP część rocznego zysku NBP (wpłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

"Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, kwota wpłaconego do budżetu państwa zysku NBP zasili dochody budżetu państwa" - wyjaśnił resort finansów. Ministerstwo przypomniało, że wpłata do budżetu państwa w 2020 r. z tytułu zysku NBP wyniosła 7 mld 437 mln 77 tys. zł.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że sprawozdanie finansowe NBP za ub.r. zostało, zgodnie z procedurą, 7 kwietnia przyjęte przez Radę Polityki Pieniężnej. Przekazał, że w 2020 r. NBP wypracował 9 mld 300 mln zł zysku wobec 7 mld 800 mln zł w 2019. "Zysk jest więc o 19 proc. wyższy" - podkreślił prezes banku centralnego.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. zysku trafi do budżetu państwa, a 5 proc. na fundusz rezerwowy NBP. "Zatem wpłata do budżetu państwa wyniesie ok. 8 mld 900 mln zł. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania NBP przez Radę Ministrów. Myślę, że te środki w budżecie państwa będą należycie, z korzyścią dla społeczeństwa, spożytkowane" - powiedział Glapiński.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl