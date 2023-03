MF: logowanie do serwisu e-PIT danymi podatkowymi czasowo niedostępne

Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym; logowanie do serwisu e-PIT danymi podatkowymi jest czasowo niedostępne - poinformowało we wtorek na Twitterze Ministerstwo Finansów. Zespół IT resortu pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy - zapewniono.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek na Twitterze, że "występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym". "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał resort.

Jak dodano w załączonej informacji MF, logowanie do serwisu e-PIT danymi podatkowymi jest czasowo niedostępne. Użytkownicy proszeni są o logowanie się przez e-dowód, profil zaufany, bankowość elektroniczną bądź korzystanie z aplikacji mobilnej mObywatel.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl