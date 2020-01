MF: na koniec stycznia sfinansowano ok. 62 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych

Na koniec stycznia resort finansów miał sfinansowane ok. 62 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych, na rachunkach budżetowych było ok. 53 mld zł - wynika z informacji przekazanych w piątek przez wiceministra finansów Piotra Nowaka.

"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec stycznia ok. 62 proc., w tym ok. 52 proc. potrzeb zostało prefinansowane w 2019 r. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 53 mld zł" - poinformował Nowak.

"W lutym planowane są dwa przetargi zamiany, na których odkupywane będą obligacje o terminie zapadalności w 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych" - dodał.

Z przekazanych przez wiceministra danych MF wynika, że grudniu ubiegłego roku zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 2,4 mld zł. Zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych zwiększyło się o 3,3 mld zł, w tym funduszy inwestycyjnych o 1,1 mld zł, a zakładów ubezpieczeniowych o 1,0 mld zł. Zmniejszyło się natomiast zaangażowanie inwestorów zagranicznych (o 0,6 mld zł) i banków krajowych (o 0,3 mld zł).