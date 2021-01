MF: na koniec stycznia stan środków na rachunkach budżetowych wyniósł ok. 95 mld zł

Na koniec stycznia br. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 95 mld zł - poinformował w piątek wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 42 proc.

W przesłanym komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2021 r. Skuza przekazał, że na koniec stycznia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 95 mld zł, a stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 42 proc.

Podał też, że w lutym resort planuje dwa przetargi: najpierw przetarg zamiany, a następnie kasowy. Nie jest natomiast planowana sprzedaż bonów skarbowych.

"W grudniu ub.r. zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 2,0 mld zł. Zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych wzrosło o 5,8 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 1,4 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec banków krajowych spadło o 5,2 mld zł" - napisał wiceminister.