MF: na konta samorządów trafiło 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Na konta 1714 gmin trafiło już 4 mld zł na projekty wodno-kanalizacyjne - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Finansów. Samorządy nie musiały składać wniosków, przydział pieniędzy nastąpił automatycznie.

Jak informuje resort, 1 mld zł trafił do 910 gmin na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł - do 1528 gmin na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji. Gminy mogą te środki przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024, z tym, że w tym okresie gmina powinna wydatkować co najmniej równowartość otrzymanych środków na inwestycje odpowiednio w zakresie wodociągów lub kanalizacji.

"Dobra sytuacja finansów publicznych pozwoliła na przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych 4 mld zł na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pieniądze, które trafiły do 1714 gmin ze wszystkich regionów Polski, podniosą komfort życia ich mieszkańców" - zaznaczył cytowany w przesłanej PAP informacji wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że pieniądze, które trafiły na konta JST, mogą zostać przez nie wydane w latach 2021-2024. Według resortu, środki te, poza poprawą komfortu życia mieszkańców, przysłużą się także trosce o ochronę środowiska. Pieniądze zostały podzielone na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. udział mieszkańców w dostępie do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej oraz zamożność gminy.

