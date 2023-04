MF: nie zmieniło się oprocentowanie obligacji detalicznych oferowanych w maju

Oprocentowanie obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w maju, pozostało na poziomie z kwietnia – poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

W maju oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75 proc., a 2-letnich 6,85 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.

Resort podał także, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,2 proc. i 7,5 proc. w pierwszym roku.

"Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Chcemy, aby skarbowe obligacje oszczędnościowe były postrzegane jako produkt prosty i zrozumiały. Klienci, za pomocą kliku kroków, mogą dopasować nasze obligacje do swoich potrzeb. Pomocne w tym będzie określenie: na jaki czas planują ulokować pieniądze - w standardowej ofercie mamy instrumenty od 3 miesięcy do 10 lat, następnie jakie chcą mieć oprocentowanie - stałe znane z góry czy zmienne, dostosowujące się do zmian na rynku finansowym oraz czy chcą otrzymywać odsetki w trakcie lokaty w obligacje, a może w łącznej wysokości na jej koniec. Odpowiedź na te pytania pozwoli na wybór i zakup obligacji, które będą pracować realizując plan oszczędzania" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Resort przypomniał, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc. dla obligacji 2-letnich.

Dodano, że oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.

Z kolei Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl