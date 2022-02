MF: o ok. 7 proc. wyższy PKB w IV kw. 2021 r. niż przed rokiem

W IV kwartale 2021 r. PKB był o ok. 7 proc. wyższy niż przed rokiem – wynika z szacunków ministerstwa Finansów, opublikowanych we wtorek.

"Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2021 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2021 r. PKB był o ok. 7 proc. wyższy niż przed rokiem, co oznacza, że dynamika roczna była wyższa względem III kw." - podano w opublikowanym we wtorek przez Ministerstwo Finansów lutowym "Planie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania".

Resort dodał, że szacuje, że konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o ok. 8 proc. wyższa niż przed rokiem, a inwestycje o ok. 12 proc. wyższe.

W noweli ustawy budżetowej na 2021 r. zapisano, że wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,9 proc. (wobec wzrostu w wysokości 4,0 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej).

