MF o rozwiązaniach podatkowych w Tarczy Antykryzysowej

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT, zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej, wsteczne rozliczenie strat - to niektóre rozwiązania podatkowe zawarte w Tarczy Antykryzysowej, opisane w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo zwraca uwagę na możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Jak wyjaśniono, stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

Wskazano na dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT. Za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie nie będzie sankcji, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. To, jak zaznaczono, rozwiązania dla "małych podatników". "Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec-grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach" - tłumaczy MF.

Zaniechano też poboru opłaty prolongacyjnej. Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Poinformowano, że taka opłata wynosi teraz 4 proc. kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

"Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej" - wyjaśnia MF.

Wprowadzono też odliczenie (ulgę) w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wyłączone zostaje stosowanie regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów. Przepisy dotyczące tej kwestii w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą miały zastosowania w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

Wydłużono także termin na przekazanie przez płatników-pracodawców zaliczek na podatek (tzw. PIT-4) od wynagrodzeń za pracę, pobranych za marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

"Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r." - pisze MF.

Wprowadzono rozwiązania dotyczące cen transferowych, dla podatników zobowiązanych do złożenia informacji TP-R. "Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r." - tłumaczy MF.

Inne rozwiązania dotyczą przesunięcia terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków. "Z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, którzy spełnią określone warunki" - czytamy.

Gminy będą miały możliwość wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. Zgodnie z przepisami rada gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii.

Rada gminy, w drodze uchwały, może też przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.

Kontynuowane będzie zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

Ministerstwo zwraca też uwagę na rozwiązania systemowe zawarte w specustawie. Wskazano m.in. na możliwość wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości budżetowej miesięcznej i kwartalnej oraz informacji sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy.

"Planowane jest również odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej" - zapowiada MF.

Wskazano na wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT. Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

"W okresie stanu epidemii Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych" - podano.

Odroczono ponadto do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

Ministerstwo wskazuje także na możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP_VAT. Zmiana ta pozwoli wprowadzić uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. "W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji" - tłumaczy MF.

Odroczono też do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego, dzięki czemu przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.

Resort zwraca też uwagę na możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej.

Ponadto wskazano na uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.