MF: obligacje detaliczne od początku października będą dostępne w Banku Pekao

Ministerstwo Finansów podpisało z Bankiem Pekao umowę, która otwiera możliwość zakupu obligacji detalicznych Skarbu Państwa w Banku Pekao za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao - podał resort w piątkowym komunikacie.

"To bardzo dobra wiadomość dla inwestorów, że do sieci dystrybucji obligacji Skarbu Państwa dołączył Bank Pekao S.A. To już drugi podmiot, który będzie sprzedawał obligacje skarbowe. To bezpieczna i zyskowna inwestycja. Warto - szczególnie teraz - więcej myśleć o oszczędzaniu. Dajemy Polakom do dyspozycji instrumenty, które pozwolą na niwelowanie wpływu inflacji na ich oszczędności. Oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych zachęca do stworzenia własnego, przemyślanego sposobu lokowania majątku w oparciu o instrumenty o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, oraz różnych zasadach oprocentowania i naliczania odsetek" - powiedział cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Resort podał, że w ofercie Banku Pekao, który obsługę i sprzedaż obligacji będzie prowadził za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), znajdzie się sześć rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Chodzi o 3-miesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym, roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym, dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym, trzyletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym, czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe oraz dziesięcioletnie emerytalne obligacje skarbowe.

"Bardzo nas cieszy, że w naszej ofercie znalazł się tak ważny, popularny produkt jakim są obligacje Skarbu Państwa. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowaniu portfela inwestycji gospodarstw domowych, w oferowaniu instrumentów z myślą o środkach gromadzonych na przyszłość. Dążymy do tego, aby być instytucją pierwszego wyboru i zapewnić klientom maksymalny zakres usług i produktów, oferowanych w nowoczesny sposób. Obligacje skarbowe to dla nas kolejna okazja, aby zaprosić do zbudowania lub pogłębienia relacji z naszym bankiem" - powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Jak podało MF, Biuro Maklerskie Pekao możliwość nabywania obligacji udostępni od 1 października br. W pierwszym okresie w kanałach zdalnych - bankowości internetowej Pekao24 oraz w aplikacji mobilnej PeoPay. Z produktu będą mogli skorzystać wszyscy klienci Banku Pekao a także osoby niebędące klientami banku.

