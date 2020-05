MF: obowiązki informacyjne budzą największe wątpliwości ws. ustawy o kontach uśpionych

Obowiązki informacyjne banków i SKOK-ów wobec gmin budzą największe wątpliwości, jeśli chodzi o ustawę o rachunkach uśpionych - wynika z przedstawionej we wtorek w Senacie oceny funkcjonowania rozwiązań dotyczących tej ustawy.

Nowelizacja przepisów prawa bankowego odnoszących się do tzw. rachunków uśpionych weszła w życie 1 lipca 2016 r. Przewiduje ona, że po upływie 3 lat od tego czasu resort finansów ma przedstawić Sejmowi i Senatowi ocenę jej funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych.

Ocenę tę zaprezentował we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński podczas posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Kościński wskazał na uwagi zgłoszone w ramach przeprowadzonych konsultacji ustawy. Dotyczyły one czterech obszarów regulacyjnych. Chodziło o obowiązki informacyjne banków i SKOK-ów wobec gmin; zasady postępowania w odniesieniu do rachunków bankowych rozwiązanych lub wygasłych w związku ze śmiercią ich posiadacza lub brakiem aktywności na rachunku; Centralną Informację o rachunkach; dostęp banków do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

"Wydaje się, że w związku z oceną rozwiązań ustawy o rachunkach uśpionych, najwięcej wątpliwości budzą rozwiązania dotyczące obowiązków informacyjnych wobec gmin. W tym obszarze regulacyjnym swoje zastrzeżenia wniosły zarówno banki jak i SKOK-i, na które nałożono przedmiotowe obowiązki informacyjne, jak i same gminy, które są odbiorcami kierowanych do nich informacji" - mówił minister.

"Na problemy te zwrócił także uwagę organ nadzoru nad rynkiem finansowym - KNF" - dodał minister. Zauważył, że mimo szeregu uwag, ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie, dzięki któremu od 1 lipca 2016 r. we wszystkich bankach i SKOK-ach udostępniono usługę, która usprawniła uzyskiwanie informacji o odziedziczonych bądź zapomnianych środkach.

"Z tej perspektywy zarówno organ nadzoru nad rynkiem finansowym, a także Rzecznik Finansowy, dostrzegając udogodnienia dla klientów podmiotów rynku finansowego, pozytywnie ocenił - w toku konsultacji - przyjęcie ustawy o rachunkach uśpionych" - powiedział szef MF.

Dodał, że uwagi zawarte w ocenie będą podlegać dalszej analizie z udziałem zainteresowanych podmiotów. "Od wyników tej analizy uzależniony będzie sposób rozwiązania wskazanych kwestii (...), w tym ewentualne zmiany legislacyjne" - dodał.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że od momentu uruchomienia systemu obsługującego Centralną Informację o rachunkach, tj. od 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku, system wytworzył i udostępnił 136 tys. 192 zbiorcze informacje.

W tej liczbie 106 tys. 701 dotyczyło pytań od uprawnionych organów; 20 tys. 151 dotyczyło pytań o rachunek spadkodawcy; 6 tys. 630 pytań o rachunek własny; 2 tys. 710 pytań od dostawcy usług płatniczych.

We wskazanym okresie pytania do Centralnej informacji skierowało 440 banków spółdzielczych (10 tys. 283 pytania); 32 banki komercyjne (125 tys. 626 pytań); 27 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (283 pytań).

Jak napisano w ocenie, ustawa o rachunkach uśpionych uregulowała problematykę rachunków nieaktywnych prowadzonych w banku lub SKOK, określa co się dzieje z rachunkiem po śmierci jego posiadacza, ułatwia dostęp do informacji o rachunkach nieaktywnych spadkobiercom, ogranicza problemy następców prawnych związane z wypłatą należnych im pieniędzy. Poza tym ustawa utworzyła centralną informację o rachunkach, za pośrednictwem której osoba posiadająca tytuł prawny do pieniędzy na rachunku może uzyskać informację dotyczącą wszystkich rachunków posiadacza lub spadkodawcy. Wprowadzono także obowiązki informacyjne wobec gmin.