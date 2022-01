MF: od dzisiaj wydłużone godziny pracy urzędów skarbowych

Od wtorku urzędy skarbowe będą pracowały dłużej - od 8:00 do 19:00, tak aby każdy mógł zadzwonić lub przyjść i zapytać o najlepszą dla siebie opcję związaną ze zmianami w systemie podatkowym, które weszły w życie od początku roku - wynika z informacji resortu finansów.

Wydłużone godziny pracy mają obowiązywać do końca lutego.

Jak wcześniej mówił minister finansów, Tadeusz Kościński urzędy skarbowe będą udzielały informacji w zakresie rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Polski Ład to ok. 17 mld zł rocznie więcej pieniędzy w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Zyska niemal 18 mln naszych obywateli. Prawie 9 mln Polaków przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów i rencistów. Podatek w wysokości 32 proc. będzie płacić o połowę osób mniej niż dotychczas.

