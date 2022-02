MF: od wtorku system SENT obejmuje przewóz rozpuszczalników i rozcieńczalników oraz odpadów

Od 22 lutego 2022 r. system SENT obejmuje przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Jak zapewnia resort finansów, nie zmienia się obsługa zgłoszeń SENT.

Od 22 lutego br. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT obejmuje rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70 proc. masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszeniu podlegają też przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Z obowiązku tego są zwolnione przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Jak wynika z wyjaśnień MF, od wtorku system obejmuje też odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są przywożone do Polski lub przewożone "w tranzycie" z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE przez Polskę, oraz przemieszczane na podstawie przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Wyjątek stanowią przewozy odpadów, których ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Według resortu finansów nie zmienia się obsługa zgłoszeń SENT. "Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń" - zapewnia MF.

