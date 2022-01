MF: od wtorku w urzędach skarbowych dyżury podatkowe o Polskim Ładzie

Od wtorku 11 stycznia pracownicy urzędów skarbowych będą informować zainteresowanych o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie - przypomina resort finansów. Dyżury prowadzone będą w dni robocze w godzinach 8-19.

Ministerstwo wyjaśniło na stronie internetowej, że informacje nt. Polskiego Ładu będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

"Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl" - dodano.

1 stycznia br. weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

