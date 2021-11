MF ogłasza konkurs na pomysł na zmiany systemu podatkowego, które przyspieszą rozwój firm

„Podatki a ekspansja biznesu" to temat pracy konkursowej 10. edycji konkursu „Podatkowi liderzy". W jego ramach studenci i absolwenci mogą przedstawić pomysły na zmiany systemu podatkowego – poinformowało MF we wtorkowym komunikacie.

"+Podatki a ekspansja biznesu+ to temat pracy konkursowej jubileuszowej, 10. edycji konkursu +Podatkowi liderzy+. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych oraz ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na zmiany systemu podatkowego, które ułatwią firmom przyspieszony wzrost i ekspansję na nowe rynki" - napisano we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort poinformował także, że w obecnej edycji konkursu pojawiła się także możliwość rozwiązania zadania analitycznego z zakresu ekonomii i podatków. MF wskazał, że to od decyzji uczestników zależy, którą z form pracy konkursowej wybiorą. Na zwycięzców konkursu czeka 16 płatnych staży w MF.

"W tym roku tematem pracy konkursowej będzie podatkowe wsparcie ekspansji biznesu. Ekspansja oznacza nie tylko rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych, ale również zmianę przedmiotu działalności, rozpoczęcie jej w ramach innych gałęzi gospodarki, na innym poziomie łańcucha dostaw. Decyzja o wejściu na nowy rynek często jest dla przedsiębiorcy bardzo trudna. Wiąże się z dużym ryzykiem, chociaż również niesie ze sobą możliwość znacznego wzrostu zysków. Jakie rozwiązania podatkowe mogą pomóc firmom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu ekspansji na nowe rynki? Na to pytanie odpowiedzą nam Podatkowi Liderzy" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jan Sarnowski

MF w informacji wskazało, że funkcjonujący na polskim rynku przedsiębiorcy stale szukają nowych obszarów rozwoju swojego biznesu, eksplorują zróżnicowane pola działalności. To - według resortu - sprawia, że ekspansja biznesu ma charakter różnokierunkowy, zmierzający odmiennym nurtem w zależności od potrzeb rynku, wymagań odbiorców, czy też wizji firm.

"Może ona mieć charakter wewnętrzny, polegający na zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności w obrębie kraju, oraz charakter międzynarodowy. Znacznie bardziej skomplikowaną i ryzykowną formą jest ekspansja zagraniczna. Wynika to z licznych odmienności związanych z uwarunkowaniami kulturowymi oraz prawnymi państw, w szczególności spoza kręgu europejskiego" - napisano w komunikacie.

Ministerstwo stwierdziło, że pandemia sprawiła, że przedsiębiorcy stali się mniej skłonni do podejmowania decyzji o ekspansji. I dodało, że z pytaniami o to, czy taka strategia jest właściwa dla przedsiębiorców a także o to, jak inne kraje wspierają zagraniczną i wewnętrzną ekspansję firm i czy mogą zachęcić do rozwoju działalności, będą się mierzyć uczestnicy konkursu.

Jak poinformowano w komunikacie, w poprzednich 9 edycjach konkursu "Podatkowi Liderzy" wzięło udział 405 uczestników, spośród których wyłoniono 118 laureatów. Wielu z nich zdecydowało się zostać w Ministerstwie Finansów i kontynuować pracę w administracji publicznej.

"Tworząc konkurs Podatkowi Liderzy wiosną 2017 r. chcieliśmy stworzyć społeczność, którą łączy nie tylko wspólne doświadczenie pracy w Ministerstwie Finansów, ale przede wszystkim pasja do podatków i chęć wdrażania w Polsce rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach. Udało nam się to osiągnąć. Laureaci Konkursu już od ponad czterech lat mają swój udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla podatników. PIT-0 dla młodych, ulga na robotyzację i e-faktura to tylko wybrane projekty, w realizacji których uczestniczyli Podatkowi Liderzy. Bardzo mnie cieszy, że mimo zakończenia staży, wciąż pozostajemy ze sobą w kontakcie. Spotykamy się z alumnami programu i rozmawiamy z nimi o podatkach widzianych z różnych perspektyw, oczyma biznesu, administracji, nauki i branży doradczej - w zależności od tego gdzie rozwijają swoje talenty" - powiedział wiceminister Sarnowski.

MF stwierdziło, że pisemną pracę konkursową pt. "Podatki, a ekspansja biznesu " albo rozwiązanie zadania analitycznego, polegającego na ocenie reformy podatkowej wspierającej działalność innowacyjną przedsiębiorstw, zainteresowani mogą złożyć do 30 listopada poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy. Do pracy należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym.

Do 31 grudnia autorzy wybranych prac dowiedzą się o terminie rozmów, a same rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przeprowadzone między 11 a 15 stycznia. Do 21 stycznia zostaną opublikowane wyniki konkursu.

Zwycięzcom konkursu zostanie zaoferowany płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane jest udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych, a także możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

