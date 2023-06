MF: oprocentowanie lipcowych obligacji detalicznych pozostało na poziomie z czerwca

Oprocentowanie obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w lipcu, pozostanie na poziomie z czerwca – podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów. Resort podał, że osoby kupujące papiery skarbowe w ramach zamiany mogą liczyć na niższą cenę.

"W lipcu również przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany dla naszych klientów, którzy zamierzają kontynuować oszczędzanie. Będą oni mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. W ramach promocji w lipcu, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 1-rocznych do 99,80 zł, 2-letnich do 99,70 zł, 3-letnich do 99,60 zł i 4-letnich do 99,50 zł. Najniższą cenę zamiany 99,40 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Zasada jest prosta, dłuższe nowe obligacje to niższa cena w zamianie czyli wyższy zysk dla klienta" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Wiceminister dodał, że w ramach zamiany dzień wykupu starych obligacji to jednocześnie dzień zakupu nowych, co daje możliwość "oszczędzania w sposób ciągły bez straty żadnego dnia"

"Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z czerwca" - stwierdzono także w komunikacie MF.

Resort wskazał, że w lipcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75 proc., a 2-letnich 6,85 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie wynosić 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,2 proc. i 7,5 proc. w pierwszym roku.

MF przypomniało, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. W przypadku obligacji rocznych wynosi tyle, ile wynosi stopa referencyjna NBP, zaś dla obligacji dwuletnich jest to stopa referencyjna plus marża w wysokości 0,1 proc. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc. Także oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,5 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

"Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay" - podało MF.

