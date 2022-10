MF: oprocentowanie obligacji detalicznych w listopadzie na poziomie z października

Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z października – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Resort finansów poinformował, że w listopadzie oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75 proc., a 2-letnich 6,85 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio na 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,2 proc. i 7,5 proc. w pierwszym roku.

"Obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób oszczędzania, bez limitów kwotowych z elastycznym dostępem do zgromadzonych środków. Nasza oferta jest skierowana do osób, które szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania i wypłaty odsetek" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

MF wyjaśniło, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi dla instrumentów oferowanych w listopadzie 0 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,10 proc. dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,5 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

