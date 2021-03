MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami nt. rozliczenia podatku

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami na temat rozliczenia podatku. Przestępcy, podszywając się pod fiskusa, wzywają do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia, aby wyłudzić dane osobowe i kartach kredytowych.

"Uwaga na fałszywe e-maile, które sugerują, że nadawcą jest Ministerstwo Finansów lub podległy mu podmiot. Odbiorcy są wzywani do uzupełnienia formularza dotyczącego rozliczenia podatku. W rzeczywistości to kampania phishingowa, która ma wyłudzić dane osobowe i kart kredytowych" - alarmuje resort finansów.

Ministerstwo podaje przykładową treść fałszywego e-maila: "Drodzy Klienci, Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 634.79 PLN Prześlij poniższy formularz, abyśmy mogli go przetworzyć Prosimy o jak najszybszy zwrot pieniędzy. Uzyskaj dostęp do formularza Kontynuacja procesu zwrotu kosztów może zająć do 24 godzin. Ten proces może zostać opóźniony, jeśli formularz zwrotu nie zostanie prawidłowo przesłany" - czytamy w ostrzeżeniu MF.

Ministerstwo zauważa, że przytoczona fałszywa wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudzenie danych osobowych i danych kart kredytowych. "Nie należy otwierać tej strony" - radzi MF.

Jednocześnie ministerstwo prosi, by w przypadku otrzymania e-maila o wskazanej lub podobnej treści niezwłocznie skontaktować się z administracją skarbową, pisząc na adres: incydent@mf.gov.pl

