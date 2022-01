MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami wymuszającymi płatność w viaTOLL

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, podpisanymi przez „Zespół viaTOLL”, które nakłaniają do płatności w ramach umowy w systemie viaTOLL i odsyłają do fałszywej strony www. Ich celem jest kradzież pieniędzy z konta - podał w piątek resort.

"Ostrzegamy przed fałszywymi e-mailami, podpisanymi przez +Zespół viaTOLL+, które nakłaniają do płatności w ramach umowy w systemie viaTOLL i odsyłają do fałszywej strony www" - poinformowało MF w piątkowym komunikacie.

Zdaniem resortu, takie e-maile to próby wyłudzenia danych do logowania i danych autoryzacyjnych do bankowości, a ich celem jest kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary.

"Przypominamy, że świadczenie usługi viaTOLL zostało zakończone z końcem września 2021 r. Tym samym zakończono pobór płatności za przejazd drogami płatnymi za pośrednictwem viaTOLL" - podkreślił resort.

Dodał, że cyberprzestępcy za pośrednictwem fałszywej strony mogą przejąć dane logowania oraz dane autoryzacyjne do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta bankowego ofiary.

MF prosi, by w przypadku otrzymania podejrzanego maila, który dotyczy usługi viaTOLL, przekazać zgłoszenia na adres: incydent@mf.gov.pl, lub o kontakt telefoniczny pod numerami: 800 101 101, + 48 22 521 10 10.

"Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników" - wskazało MF.

