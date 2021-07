MF ostrzega przed kolejną próbą oszustwa na urząd skarbowy

Resort finansów ostrzega przed kolejną próbą oszustwa na urząd skarbowy. Do odbiorców trafiają SMS-y z fałszywą informacją, aby opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie - wyjaśniono.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że do odbiorców trafiają SMS-y z fałszywą informacją, że odbiorca musi opłacić zaległy podatek w niewielkiej kwocie. "Aby nakłonić odbiorców do zapłaty, oszuści rozsyłają wiadomości z numeru, który identyfikuje się jako +PODATNIK+. W SMS znajduje się link do strony www - skorzystanie z niego grozi przejęciem konta bankowego przez przestępców" - wyjaśniono.

Resort wskazał, że aby dodatkowo skłonić odbiorcę SMS-a do reakcji, oszuści grożą, że jeśli odbiorca nie zapłaci "podatku", przekażą sprawę do służb windykacyjnych. W treści wiadomości SMS umieszczony był link do strony internetowej, na której można opłacić rzekomą zaległość. "W rzeczywistości jest to fałszywa strona, która podszywa się pod usługę PayU. Ostrzegamy! Jeśli wprowadzą państwo tam dane - przestępcy mogą przejąć państwa konto bankowe" - podkreślono.

MF przypomina, aby w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, zgłosić to najbliższej jednostce policji oraz poinformować o tym również ministerstwo na adres: incydent@mf.gov.pl.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl