MF: "Partnerstwo biznesu z fiskusem" tematem siódmej edycja konkursu "Podatkowi liderzy"

„Partnerstwo biznesu z fiskusem" to temat pracy konkursowej w siódmej edycji konkursu dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych i ekonomicznych „Podatkowi liderzy" - informuje Ministerstwo Finansów. Dla najlepszych czeka 12 płatnych staży w resorcie finansów.

Jak wyjaśniono w komunikacie, sukces poprzednich edycji konkursu jest impulsem dla Ministerstwa Finansów, aby po raz kolejny zaangażować studentów i absolwentów do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, które stoją przed polskim prawem podatkowym. Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.

"Dla fiskusa ważna jest wiedza o potrzebach firm. Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców" - tłumaczy MF i pyta, jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach, czy jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy.

"Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem!" - namawia organizator konkursu.

Ministerstwo zapewnia, że przedsiębiorcy są klientami administracji, a regulacje opracowywane w MF tworzą rzeczywistość, w której działają. Zaznaczono, że obecnie system podatkowy dynamicznie się zmienia, reagując na potrzeby współczesnego świata, a dzięki nowym formom raportowania, administracja ma coraz więcej informacji o stanie firm i ich potrzebach.

Jednocześnie - wskazano - fiskus poszukuje sposobów dialogu z przedsiębiorcami i wdraża nowe ścieżki współpracy. W wielu krajach na popularności zyskują mediacje i porozumienia zawierane między firmami a administracją, czy też monitoring horyzontalny.

Dodano, że państwo wspiera też gospodarkę, w tym m.in. innowacje i produkcję, poprzez narzędzia podatkowe. Jego rola wzrasta wraz z pogorszeniem sytuacji gospodarczej.

"Rozwiązania podatkowe pełnią istotną rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna jest poprawa płynności firm, przesunięcie terminów realizacji obowiązków i czas potrzebny na reorganizację, a także przystosowanie do nowej rzeczywistości i zachowanie potencjału, który pozwala na powrót do normalnej działalności" - tłumaczy MF.

Zgodnie z komunikatem pracę konkursową pt. "Partnerstwo biznesu z fiskusem" należy wysłać do 24 maja 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl. Praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy należy dołączyć CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Zgłoszenia można wysyłać do 24 maja 2020 r.; informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych zostanie udostępniona do 31 maja 2020 r.; w dniach 4 - 12 czerwca 2020 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, a do 19 czerwca 2019 r. nastąpi publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

"Podatkowym liderom" ministerstwo oferuje płatny staż w resorcie, udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem systemu podatkowego, uczestnictwo w kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.