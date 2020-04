MF: Piotr Patkowski nowym wiceministrem finansów; nowym wiceszefem KAS Anna Chałupa

Piotr Patkowski został powołany na wiceministra finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a wiceszefem KAS i wiceministrem finansów zostanie Anna Chałupa. Powołania zaczną obowiązywać 16 kwietnia - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort poinformował też, że od 15 kwietnia tego roku w resorcie swoje funkcje przestają pełnić podsekretarze stanu Leszek Skiba i Tomasz Słaboszowski.

"Dziękuję ministrom Skibie i Słaboszowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Życzę wielu sukcesów na nowej drodze zawodowej. Ich zastępcom gratuluję. Nowe zadania wiążą się z wieloma wyzwaniami, ale też, o czym jestem przekonany, przyniosą dużo satysfakcji z pracy na rzecz finansów publicznych" - powiedział cytowany w komunikacie resortu szef MF Tadeusz Kościński.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, Piotr Patkowski ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest wiceprzewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i w Gabinecie Politycznym ówczesnego wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Pełnił też funkcję dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na początku 2020 r. mianowany Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Uczestnik Zespołu Programowania Prac Rządu.

Resort poinformował ponadto, że Anna Chałupa to Absolwentka ekonomii (specjalność Ekonomia Menedżerska) oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2013-2018 była audytorem wewnętrznym, a następnie dyrektorem finansowym w spółce prawa handlowego. Jednocześnie pełniła funkcję prokurenta (2014-2018). W 2014 r. uzyskała Certyfikat Księgowy Ministra Finansów RP. Od lipca 2018 r. - dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.