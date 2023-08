MF planuje zmiany w systemie Krajowym Systemie e-Faktur adresowane do dużych podmiotów

Resort finansów planuje zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur; umożliwią one nadawanie zawężonych uprawnień w tym systemie w przypadku dużych podmiotów, posiadających np. kilka oddziałów – wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia MF.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

"Projekt rozporządzenia (…) wprowadza nowe regulacje w związku z oczekiwaniami rynku, w celu zwiększenia popularyzacji korzystania z tego systemu w zakresie wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Regulacje te umożliwią nadawanie zawężonych uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur przy dużych strukturach podmiotów (posiadających np. kilka oddziałów (zakładów) lub innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych oprócz jednostki macierzystej)" - stwierdzono w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia.

MF wyjaśniło, że po zmianach wystawianie faktur lub dostęp do nich będzie możliwy tylko w zakresie faktur danego zakładu czy też oddziału osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podmiotu, a nie do wszystkich faktur ustrukturyzowanych tego podatnika. Podmioty, które uzyskają uprawnienia, będą miały możliwość nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF poprzez uzyskanie uprzednio unikalnego identyfikatora.

"Rozwiązanie to jest działaniem upraszczającym i ułatwiającym działalność dla przedsiębiorców i będzie mogło być stosowane jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku wystawiania i otrzymywania przez podatników faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2023 r.

Krajowy System e-Faktur to system informatyczny, za pośrednictwem którego obecnie przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury potwierdzające transakcje z innymi przedsiębiorcami. Od 1 lipca 2024 r. ten system będzie obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2025 r. obejmie także małe i średnie firmy.

