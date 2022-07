MF: po czerwcu nadwyżka w budżecie państwa wyniosła 27,7 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec br. wyniosły ok. 263,6 mld zł, a wydatki 235,9 mld zł - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Nadwyżka budżetu po czerwcu wyniosła 27,7 mld zł.

Jak przekazało MF, w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 263,6 mld zł i było wyższe o ok. 29,7 mld zł (tj. 12,7 proc.) w stosunku do wykonania budżetu w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ok. 31,0 mld zł rdr.

W czerwcu br. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 1,2 mld zł, tj. 2,2 proc. rdr i wyniosły ok. 53,7 mld zł - podał resort.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 110,8 mld zł i było wyższe o ok. 9,2 mld zł (tj. 9,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. Dochody z akcyzy w pierwszej połowie br. wyniosły ok. 37,8 mld zł i były wyższe o ok. 4,1 mld zł (tj. 12 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - podało MF. Również wysokie dynamiki wzrostu odnotowano w podatkach dochodowych: narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-czerwiec 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 4,6 mld zł, tj. o 13,6 proc. rdr i wyniosły 38,1 mld zł; wykonanie dochodów z CIT w pierwszym półroczu wyniosło ok. 36,8 mld zł i było wyższe o ok. 11,3 mld zł (tj. 44,3 proc.) rdr.

"Za sprawą czerwcowej wpłaty do budżetu zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2021 w wysokości 10,4 mld zł mieliśmy silny przyrost dochodów niepodatkowych, które przyczyniły się do uzyskania przejściowej nadwyżki budżetowej po pierwszej połowie roku w szacowanej kwocie 27,7 mld zł. Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym 9,6 mld zł zysku z Narodowego Banku Polskiego zostanie przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansującego dodatki węglowe" - poinformowała w komentarzu do danych minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Z danych wynika, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. wyniosło 235,9 mld zł, tj. 45,2 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu 2021 r. (206,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 29,9 mld zł, tj. 14,5 proc.

