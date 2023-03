MF: podatek należy zapłacić do 30 czerwca, aby środki z 1,5 proc. PIT trafiły do organizacji pożytku publicznego

Od 2023 r. podatnicy mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego 1,5 proc. swojego podatku. Aby te środki trafiły do organizacji, podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca – podało MF w piątkowym komunikacie.

Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie przypomniało, że podatnicy mogą przekazywać część swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Od 2023 r. można przekazać 1,5 proc. podatku, a nie 1 proc., jak to było w poprzednich latach.

"Podatnik rozliczający PIT za 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r." - podało MF.

Resort podał także, że podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT będzie miał wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5 proc. podatku), ale może tę organizację zmienić. Podatnik może też wskazać cel szczegółowy jeżeli chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane.

"Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy" - stwierdzono w komunikacie.

Resort dodał, że to rozwiązanie dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36. PIT-OP złożony do 2 maja 2023 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

"Warunkiem przekazania środków dla OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2022 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP" - wyjaśnił resort finansów.

MF przypomniało, że warunkiem przekazania środków dla OPP jest również zgłoszenie przez organizacje aktualnego rachunku bankowego do właściwego urzędu skarbowego. OPP, które chcą w tym roku otrzymać środki z PIT powinny to zrobić do 30 czerwca 2023 r. Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania środków z PIT i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych czynności.

