MF: podatnicy złożyli 3,8 mln deklaracji w usłudze Twój e-PIT

Podatnicy złożyli już około 3,8 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT - podał w piątek resort finansów. Ministerstwo przekonuje, że Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2021 rok.

"Zachęcamy do korzystania z usługi Twój e-PIT. To prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym oraz szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Najstarsza osoba, która złożyła zeznanie za 2021 rok przez Twój e-PIT, miała 110 lat. Najkrótszy czas, jaki poświęcono na rozliczenie to zaledwie 32 sekundy. Te przykłady potwierdzają, że nasza usługa jest przyjazna i przeznaczona dla szerokiego grona użytkowników internetu" - zwraca uwagę cytowana w komunikacie MF szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.

Jak poinformowano, do tej pory podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT złożyli już blisko 3,8 mln deklaracji za ub.r. Najwięcej było deklaracji PIT-37, bo 3,4 mln. Resort przekazał, że złożono także: 215 tys. deklaracji PIT-28, 86 tys. deklaracji PIT-38, 67,4 tys. deklaracji PIT-36, 21,3 tys. oświadczeń PIT-OP.

Przypomniano, że dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się np. Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną.

" Od 15 lutego 2022 r., czyli od początku okresu składania zeznań PIT za 2021 rok, do usługi Twój e-PIT zalogowano się ponad 11 mln razy, a najczęściej wybieranym sposobem logowania był Profil Zaufany, z którego korzystano ponad 7,7 mln razy" - wyjaśniła zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Ministerstwo dodało, że dzięki usłudze AUTO ZWROT, nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37, złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Przypomniano, że do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia br. to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. "Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań" - wskazano.

Dodano, że zeznania PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. "Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi" - podsumowano.

