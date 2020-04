MF: podatnicy złożyli już ponad 3,5 miliona e-PIT-ów

Podatnicy złożyli już ponad 3,5 miliona e- PIT za 2019 roku - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów na Twitterze.

"Mamy już ponad 3,5 miliona e-PIT-ów złożonych w usłudze TwójePIT. Dziękujemy! Tym z was, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT przypominamy, że TwójePIT jest dostępny tylko na https://podatki.gov.plStrzałka w lewo z haczykiem. Prosto, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. ZostańmyWDomu" - napisało w piątek na Twitterze Ministerstwo Finansów

Wśród rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji specustawy stanowiącej część Tarczy Antykryzysowej, jest m.in. dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT. Za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie nie będzie sankcji, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r., a nie do końca kwietnia, jak normalnie.