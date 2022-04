MF: podatnicy złożyli ponad 4 mln deklaracji w usłudze Twój e-PIT

Podatnicy złożyli już ponad 4 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT - poinformował we wtorek resort finansów. Ministerstwo przekonuje, że Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2021 rok.

"Coraz więcej osób rozlicza elektronicznie swój PIT. Podatnicy doceniają możliwość szybkiego i bezpiecznego rozliczenia podatku. Za pomocą usługi Twój e-PIT wysłali już ponad 4 mln zeznań podatkowych" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Resort przypomniał, że Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

MF dodało, że rozliczając podatek warto uwzględnić przysługujące ulgi. Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT uwzględnia najpopularniejszą ulgę podatkową - ulgę na dzieci, która jest automatycznie przypisana w systemie.

"Aby skorzystać z pozostałych ulg należy je wskazać podczas rozliczania w systemie. Obok przypisanej automatycznie ulgi na dzieci, można skorzystać m.in. z ulgi termomodernizacyjnej, ulgi na cele rehabilitacyjne, ulgi z tytułu przekazanych darowizn czy ulgi na internet" - podano.

Według ministerstwa, osoby rozliczające PIT za 2021 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37, złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni.

Jak zaznaczono, zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

