MF podniesie limity wydatków komitetów wyborczych

MF pracuje nad projektami rozporządzeń, które w związku z inflacją podniosą limity wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego o 11,6 proc. - wynika z opublikowanych projektów.

Chodzi o trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Według OSR projektów, przepisy Kodeksu wyborczego, które określają m.in. zasady finansowania kampanii wyborczej stanowią, iż w wyborach komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem, którego wysokość jest wyznaczona określoną kwotą przypadającą na każdego wyborcę. Jeden z przepisów Kodeksu zobowiązuje także Ministra Finansów do podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc., w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

"Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej +Monitor Polski+ do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. Oznacza to, że aktualizacja nie następuje cyklicznie, ponieważ uzależniona jest od dynamiki zmian ww. wskaźnika, która może się znacznie różnić pomiędzy poszczególnymi kwartałami" - wskazano w OSR.

Jak podano, według GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartał 2021 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. - wzrósł o 11,6 proc. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu wzrost tego wskaźnika wynosił 6,4 proc. za okres od III kwartału 2011 r. do I kwartału 2018 r.

W efekcie wejścia w życie rozporządzeń wysokość dopuszczalnego ustawą limitu kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu zostanie podwyższona z 87 do 97 groszy, w wyborach do Senatu z 19 groszy do 21 groszy, a do Europarlamentu - z 64 do 71 groszy.

Autorzy projektów zwracają też uwagę, iż zwiększenie limitów wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu wpłynie również na wzrost wypłacanych z budżetu państwa dotacji podmiotowych. Zastrzegając, że prognozowanie wydatków w tym zakresie jest niezmiernie trudne, szacują przy tym, iż w najbliższych latach wydatek z tytułu dotacji zostanie poniesiony w kwocie 142.159 tys. zł (wzrost zaplanowanej kwoty, w stosunku do kwoty zaplanowanej przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych, o ok. 14,78 mln zł).

