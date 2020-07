MF: Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w walce z oszustami podatkowymi i celnymi

Ministrowie finansów Polski i Ukrainy Tadeusz Kościński i Siergiej Marczenko zainicjowali wzmożoną współpracę dotyczącą zwalczania przestępczości podatkowej - podało Ministerstwo Finansów.

Jak zaznaczyło, czwartkowe rozmowy ze stroną ukraińską to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy z Ukrainą. W czerwcu odbyła się pierwsza rozmowa z przedstawicielami centralnej administracji skarbowej Ukrainy. Oba kraje zapowiedziały kontynuację współpracy w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i technologii podatkowych.

"Aby walka z oszustami podatkowymi była skuteczna, potrzebna jest współpraca nie tylko w obrębie krajów UE, ale również tych spoza. Polska, jako lider rozwiązań w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, chce wspierać Ukrainę w walce z nieuczciwością podatkową" - powiedział minister Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu.

Jak dodał, "wymiana informacji i współpraca są niezbędne do osiągnięcia coraz lepszych wyników i dalszego ograniczania luki VAT".

Jak poinformowano, wiceminister Jan Sarnowski przedstawił działania i narzędzia, które przyczyniły się do rekordowej w skali UE redukcji luki VAT w Polsce.

Według komunikatu MF w 2015 r. luka VAT w Polsce wynosiła 24 proc. potencjalnych wpływów, a w 2019 r. spadła do ok. 12 proc. Ministerstwo twierdzi, że kluczem do sukcesu okazały się wprowadzone nowe narzędzia uszczelniające.

"Split payment, pakiet paliwowy czy przewozowy, JPK VAT czy STIR - to tylko niektóre narzędzia, które istotnie przyczyniły się do spadku luki VAT w Polsce. Polski rząd wie, jak skutecznie uszczelniać system podatkowy, dzięki czemu możemy być realnym wsparciem nie tylko dla członków UE, ale i dla państw spoza unijnych struktur" - czytamy w komunikacie.

Według ministerstwa dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej, również w Polsce, ważne jest zapewnienie jej szybkiego dostępu do danych na temat obrotu między państwami.

"Dzięki wymianie informacji na temat obrotu między krajami, również tych spoza UE, oraz transferowi technologii, służby skarbowe w Polsce i na Ukrainie będą działać szybciej i precyzyjniej. Skorzystają na tym nie tylko finanse publiczne, ale również uczciwe płacący podatki przedsiębiorcy, którzy toczą nierówną walkę z oszustami podatkowymi" - zaznaczył wiceminister Sarnowski.

Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska wskazywała na potrzebę współpracy na wspólnych przejściach granicznych z Ukrainą.

Jak czytamy, w trakcie spotkania z ukraińskim odpowiednikiem Krajowej Administracji Skarbowej omówiono rozwiązania, które przyczynią się do usprawnienia pracy na wszystkich wspólnych przejściach granicznych, a także poruszono kwestie wzajemnego przepływu informacji o sytuacjach kryzysowych na przejściach granicznych.