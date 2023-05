MF: Polska i ZEA będą współpracować w obszarze podatków

Polska minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz jej odpowiednik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) Mohamed bin Hadi Al Hussaini podpisali w Abu Dhabi wspólną deklarację o pogłębionej współpracy w obszarze podatków - poinformował w czwartek resort finansów.

Ministerstwo wyjaśniło na swojej stronie internetowej, że polityczne porozumienie pomiędzy Polską a ZEA pozwoli na zawarcie bliższych kontaktów, a także rozpoczęcie współpracy pomiędzy administracjami publicznymi obu państw.

"Deklaracja wpisuje się w zainicjowany przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt budowy koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej. Dzięki porozumieniu Polska i ZEA będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi w zakresie sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain" - wskazano.

Cytowana w komunikacie szefowa MF Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że Polska jest europejskim liderem cyfryzacji systemu podatkowego. "W ostatnich latach wprowadziliśmy wiele narzędzi IT takich jak: JPK, SENT, STIR, kasy on-line czy KSeF. Dlatego jesteśmy gotowi do tego, aby dzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji tych projektów, a także korzystać z najlepszych wzorców w innych krajów" - dodała.

Resort finansów podkreślił, że Polska prowadzi politykę dwustronnych porozumień o pogłębionej współpracy w dziedzinie uszczelniania systemu podatkowego, które tworzą ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, doświadczeń i technologii podatkowych. Przypomniano, że podobne deklaracje (jak z ZEA - PAP) zostały zawarte m.in. z Czechami, Estonią, Słowacją, Węgrami i Ukrainą. Na podstawie porozumienia będą odbywać się dwustronne spotkania, poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie podatków.

Ministerstwo dodało, że dzięki poprawie efektywności systemu podatkowego i wprowadzonym rozwiązaniom, luka VAT zmniejszyła się z 24,1 proc. w 2015 r. do 4,9 proc. w 2022 r. Jak podkreślono, od 2016 roku obserwowany jest także szybki wzrost wpływów z podatku CIT. "W latach 2016-2023 wpływy z podatku CIT (według prognoz do ustawy budżetowej za 2023) wzrosną aż 62,5 mld zł, czyli o 190,1 proc. Dla porównania wzrost wpływów podatku CIT w latach 2008-2015 wyniósł jedynie 2,3 proc." - wskazano.

Ministerstwo zauważyło ponadto, że szara strefa na rynku papierosów skurczyła się z 16,8 proc. w 2015 r. do zaledwie 4,9 proc. w 2021 r.

