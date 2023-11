MF: Polska ma regulacje prawne i realizuje wymianę informacji podatkowych zgodnie ze standardami OECD

Polska ma regulacje prawne i realizuje zadania w ramach wymiany informacji podatkowych zgodnie ze standardami OECD - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Dodano, że wynika to z raportu OECD – Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych.

Ministerstwo Finansów przekazało, że 8 listopada b.r Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych opublikowała raport pt. Peer Review Report on the Exchange of Information on Request Poland 2023 (Second Round, Combined Review), w którym nasz kraj został ponownie oceniony jako "largely compliant", czyli o dużym stopniu zgodności ze standardem OECD.

"W raporcie stwierdzono, że Polska posiada regulacje prawne oraz realizuje zadania w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek w sposób odpowiadający międzynarodowemu standardowi OECD przyjętemu w tym obszarze" - podkreśliło ministerstwo.

Zaznaczono, że ocena dotyczyła okresu od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. MF wskazało, że analizie poddano realizację przez Polskę zadań w obszarach związanych z: funkcjonowaniem KRS i powiązania z rejestrami KAS, przetwarzaniem danych o osobach/podmiotach lub udziałowcach spółek - uczestniczących w obrocie prawnym i rynkach finansowych, ustalaniem beneficjenta rzeczywistego. Ponadto oceniono relacje z uczestnikami systemu finansowego, procedury nadzorcze, procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz dotyczące współpracy z zagranicznymi jurysdykcjami w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek.

Jak podało MF, OECD podkreśliła w raporcie, że Polska w porównaniu do oceny z 2015 r. poczyniła "znaczące postępy" we wdrażaniu standardu OECD. "Bardzo pozytywnie oceniono zmiany dokonane w 2019 r. w kodeksie spółek handlowych, dotyczące identyfikacji posiadaczy akcji na okaziciela. Zmiany legislacyjne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy wprowadzone w 2019 i 2020 r., w tym dostosowanie do standardu definicji beneficjentów rzeczywistych" - wskazano. Dodano, że pozytywną ocenę uzyskało też wdrożenie centralnego rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą wymóg pełnej cyfryzacji rejestru przedsiębiorców, w tym digitalizację procedury legislacyjnej.

MF podkreśliło, że Polskie organy odpowiedzialne za wymianę informacji zostały uznane za posiadające "odpowiednie" zasoby oraz jako realizujące zadania w sposób "skuteczny i satysfakcjonujący" partnerów traktatowych.

Resort zwrócił uwagę, że wraz z pozytywną oceną działań podjętych przez Polskę zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie OECD z 2015 r., w nowym raporcie OECD sformułowało dalsze zalecenia dla Polski. "Niektóre rekomendacje stanowią uzupełnienie wcześniejszych zaleceń, stanowią ich rozszerzenie, służące udoskonaleniu polskich regulacji prawnych, niektóre mają charakter +miękkich rekomendacji+ i dotyczą m.in. wzmocnienia działań nadzorczych, w szczególności w zakresie procesu dematerializacji akcji na okaziciela czy identyfikacji beneficjentów rzeczywistych" - podano w komunikacie ministerstwa.

Wskazano, że w przeglądzie ze strony Polski udział wzięli przedstawiciele organów administracji publicznej, w tym: Ministerstwa Finansów oraz jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego oraz organizacje zawodowe i stowarzyszenia takie jak: Krajowa Rada Notarialna, Związek Banków Polskich, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Przypomniano, że poprzednia ocena Polski odbyła się w 2015 r. i dotyczyła okresu od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. "Od tamtego czasu zaszły znaczące zmiany w prawie międzynarodowym dotyczącym współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Wprowadzono nowe mechanizmy współpracy, poszerzeniu uległ zakres wymiany informacji, wypracowano dodatkowe rozwiązania prawne służące przeciwdziałaniu unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania oraz praniu pieniędzy" - podkreślono w komunikacie.

Ministerstwo zaznaczyło, że polskie regulacje prawne zostały dostosowane do wymogów wynikających z prawa międzynarodowego, w tym prawa unijnego. "Przyjęto m.in. ustawę z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, której przepisy są na bieżąco dostosowywane do zmian wdrażanych w prawie międzynarodowym' - dodano.