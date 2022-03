MF: Ponad 3,5 mln deklaracji złożonych przez Twój e-PIT

Podatnicy złożyli ponad 3,5 mln e-deklaracji podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT - przekazał w niedzielę resort finansów.

"Na naszym liczniku jest już ponad 3,5 mln ePIT-ów złożonych w usłudze TwójePIT" - poinformowało Ministerstwo Finansów na Twitterze.

Resort informował wcześniej, że w 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się: Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną oraz aplikację mObywatel. Umożliwia to skorzystanie Twojego e-PIT oraz innych usług skarbowych. Do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

