MF: ponad 302 mln złotych trafi w piątek na rachunki samorządów

Ponad 302 mln zł trafi w piątek na konta jednostek samorządu terytorialnego - poinformował w komunikacie przekazanym PAP wiceminister finansów Sebastian Skuza. Chodzi o rozdysponowane kwoty rezerwy subwencji ogólnej.

"Ponad 302 mln zł trafi dziś na konta JST. To kolejna w ostatnich tygodniach transza środków dla samorządów. Niedawno otrzymały one blisko 270 mln zł - tzw. 500+ dla nauczycieli i ponad 151 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej" - podał Skuza, cytowany w informacji MF.

"W trakcie prac Zespołu do spraw finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ustaliliśmy podział rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. Stanowisko w tej sprawie zostało już podpisane, dziś zostaną przekazane pieniądze. Kryteria przewidują przyznanie środków dla JST z uwzględnieniem m.in. dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz różnicy w dochodach uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i za 3 kwartały 2019 r." - wyjaśnił Skuza.

Zaznaczył, że dodatkowe pieniądze otrzymają gminy, powiaty i województwa spełniające kryteria podziału rezerwy, bez konieczności składania wniosków.

Ministerstwo doprecyzowało, że na rachunki bankowe samorządów przekaże rozdysponowane kwoty rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 302 mln 107 tys. 843 zł.

MF przypomina, że w listopadzie br. przekazano wszystkim samorządom informację o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. 500+ dla nauczycieli). Łączna kwota dla wszystkich JST to prawie 270 mln zł.

Dodano, że pod koniec listopada resort finansów przekazał na rachunki bankowe JST środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ponad 151 mln zł.

"To ostatnia część środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Jako MF zapewniamy JST środki na dofinansowanie dla szkół na doposażenie pomieszczeń do nauki czy wypłaty odpraw dla nauczycieli. W całym 2020 r. wartość środków z tej rezerwy wyniesie ponad ćwierć miliarda zł - 253 750 912 zł. To więcej niż w 2019 r. o 27,2 proc. (199 mln 436 tys. 129 zł). Z uwagi na pandemię COVID-19, w tym roku kwota rezerwy części oświatowej została zwiększona o 50 mln zł" - poinformowano.