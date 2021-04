MF: Ponad 480 szkół w programie „Finansoaktywni”

Ponad 480 szkół przyłączyło się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”, którego tematem są podatki i ich znaczenie w codziennym życiu - poinformowało w sobotę Ministerstwo Finansów. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 17 maja.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. "Do tej pory pakiet materiałów edukacyjnych online został pobrany przez 480 szkół, a liczba ta stale rośnie" - wskazał resort finansów w informacji prasowej.

Jak zaznaczyło MF, tegoroczny program: "Podatki. To się opłaca" ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest ważne.

"Uczniowie poznają m.in. rodzaje i mechanizm działania podatków oraz dowiedzą się, jakie mają one znaczenie dla budżetu państwa. Przeanalizują uchwałę budżetową swojej gminy i przekonają się, że wpływy z podatków trafiają także do ich miast i wsi" - czytamy.

Dodano, że materiały edukacyjne powstały we współpracy ze specjalistami. "Umożliwiają one przekazanie wiedzy uczniom w bardzo przystępny i zrozumiały sposób" - stwierdził resort. Z kolei w przygotowanym dla nauczycieli zestawie można znaleźć: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentację Power Point, materiały video oraz plakat.

Zaznaczono, że materiały są dostosowane do lekcji online. "Pakiet dostępny jest bezpośrednio na stronie www.finansoaktywni.pl." - wskazano.

Resort wyjaśnił, że do programu mogą zgłaszać się nauczyciele szkół podstawowych z całej Polski poprzez formularz dostępny na stronie finansoaktywni.pl. "Po jego przesłaniu otrzymają bezpłatny zestaw edukacyjny, na podstawie którego mogą przeprowadzić lekcję o podatkach" - dodano.

Wiedzę można też sprawdzić w praktyce - w specjalnym konkursie z nagrodami. Jak wyjaśniło MF, zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez zespoły złożone z maksymalnie 3 uczniów filmu o podatkach. "Może mieć dowolną formę np. newsa telewizyjnego, wywiadu, przemówienia, sondy ulicznej, programu TV, reportażu, talk show, itp." - czytamy. Podkreślono, że musi zawierać informacje o najważniejszych obszarach finansowanych z podatków - także tych w najbliższej okolicy i korzyściach płynących z płacenia podatków. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 17 maja 2021 r.

10 najlepszych zespołów otrzyma nagrody. "Uczniowie otrzymają nowoczesne kamery sportowe i popularne smartbandy. Z kolei do nauczycieli trafią zestawy składające się z bezprzewodowych słuchawek i dysku zewnętrznego" - wskazał resort.

