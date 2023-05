MF: posiadacze obligacji zapadających w czerwcu będą mogli kupić nowe papiery z większym dyskontem

Posiadacze obligacji detalicznych, które zapadają w czerwcu, będą mogli kupić nowe papiery w drodze zamiany z większym dyskontem – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

"Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, która pozwala przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z czerwcowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS0923, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie atrakcyjniejszej cenie w stosunku do standardowej" - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort wyjaśnił, że dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta. Znacznie wyższe dyskonto uzyskają ci, którzy wybiorą dłuższą obligację.

"Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w czerwcu wyniosą: 99,80 zł - dla obligacji 1-rocznych ROR0624, 99,70 zł - dla 2-letnich DOR0625, 99,60 zł - dla 3-letnich TOZ0626, 99,50 zł - dla 4-letnich COI0627 oraz 99,40 zł - dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO0633" - poinformował resort finansów.

Resort przypomniał, że dyspozycje zamiany obligacji skarbowych można składać za pośrednictwem internetu, na przeznaczonych do zakupu obligacji stronach banków PKO BP, w oddziałach PKO BP i Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao i przez telefon. Nowe obligacje w drodze zamiany będzie można nabywać od 26 maja.

"Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Bardzo pomocną cechą jest ciągłość oszczędzania, czyli takie wykorzystanie obligacji, aby raz ulokowane w nich pieniądze pracowały dla nas cały czas - bez przerwy. Pomocne tutaj będzie połączenie dwóch elementów. Pierwszy, obligacje oferowane są w sposób ciągły i można w nie lokować codziennie, i drugi, można zamieniać obligacje +stare+ na +nowe+. Jeżeli mamy +stare+ obligacje, czyli takie, które są wykupowane, wystarczy, że złożymy dyspozycję zamiany. Wybieramy +nowe+ obligacje, które chcemy otrzymać, i w dniu wykupu stare obligacje są automatycznie zamieniane na nowe. W ten sposób nie tracimy ani jednego dnia, a dodatkowo możemy zyskać na niższej cenie nowych obligacji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Resort podał także, że w czerwcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75 proc., a 2-letnich - 6,85 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą w wysokości 7 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,2 proc. i 7,5 proc. w pierwszym roku.

MF przypomniało, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,1 proc. dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,5 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,75 proc. dla 12-letnich.

