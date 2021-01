MF: Powołanie wiceministra Skuzy na stanowisko GIIF nie rodzi konfliktu interesów

Powołanie wiceministra Skuzy na stanowisko Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) nie rodzi konfliktu interesów - zapewnia Ministerstwo Finansów. O możliwym konflikcie interesów Skuzy napisała "Rzeczpospolita".

"Powołanie wiceministra Skuzy na stanowisko Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) nie rodzi konfliktu interesów. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wskazuje wprost, jakie warunki musi spełniać GIIF. Sebastian Skuza spełnia wszystkie wskazane warunki" - napisano w czwartkowym komunikacie resortu finansów.

Wyjaśniono, że zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy, Główny Inspektor Informacji Finansowej powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra - członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Jednocześnie GIIF jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra do spraw finansów publicznych.

Dodano, że na stanowisko inspektora może być powołana osoba spełniająca określone wymogi, która: posiada wyłącznie obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych; wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; nie była skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"; posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie prawa, ekonomii lub finansów; posiada wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 ani nie była ich współpracownikiem.

"Wszystkie te warunki spełnił wiceminister finansów Sebastian Skuza. Ustawa nie wprowadza dodatkowych przesłanek, które ograniczałyby powołanie konkretnej osoby na to stanowisko" - napisano w informacji MF.

Zaznaczono, że z uwagi na to, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra do spraw finansów publicznych, obowiązują go też regulacje prawne dotyczące tych stanowisk.

"Ponadto warto podkreślić, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w której mogłoby wystąpić ryzyko konfliktu interesów z uwagi na konkretną sprawę, zastosowanie znaleźć mogą właściwe przepisy dotyczące wyłączenia pracownika lub wyłączenia organu" - dodano.

W poniedziałek resort finansów poinformował, że premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra Sebastiana Skuzę na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

O możliwym konflikcie interesów Skuzy napisała "Rzeczpospolita". Gazeta zauważyła, że wiceminister od 2007 r. pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej, a następnie dyrektor zarządzający oraz dyrektor biura zgodności. Z oświadczenia majątkowego, jakie złożył pół roku temu, obejmując ostatnie stanowisko, wynika, że od 22 czerwca 2017 r. w BGK jest na urlopie bezpłatnym. Oznacza to jednak, że wciąż jest pracownikiem tego banku.

Ponadto wiceminister wykazał, że posiada akcje lub udziały 17 spółek notowanych na GPW, m.in. Bioton, mBank, Quercus, PZU, Orlen, Pekao, PGE, PGNiG, KGHM.

"Banki i PZU są pod kontrolą GIIF, tak jak Bank Gospodarstwa Krajowego. Czy Skuza, jako generalny inspektor, który będzie kontrolował legalność transakcji spółek, powinien być związany z bankiem? Czy nie powinien sprzedać akcji spółek, by uniknąć ewentualnego konfliktu interesów?" - pyta dziennik.