MF: prawie wszyscy podatnicy rozliczyli się do 30 kwietnia

Mimo że w tym roku można było rozliczyć PIT za 2019 r. do 1 czerwca, to 97 proc. podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia - poinformował resort finansów. Jak dodano, w tym roku ponad 18 mln deklaracji złożono elektronicznie.

Ministerstwo wyjaśniło we wtorkowym komunikacie, że w tym roku padł nowy rekord, bowiem ok. 18,3 mln deklaracji PIT złożono elektronicznie. Blisko połowę z nich złożono w ramach usługi Twój e-PIT. Ogólnie złożono ok. 20,9 mln PIT-ów.

"Liczby mówią same za siebie. Co roku widzimy rosnące zainteresowanie elektronicznymi rozliczeniami PIT i kolejnymi e-usługami resortu finansów, takimi jak Twój e-PIT. Tegoroczny rekord deklaracji złożonych elektronicznie to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku - przygotowywane przez nas narzędzia do rozliczeń sprawdzają się w praktyce. Dzięki nim rozliczanie podatków zajmuje mniej czasu i jest prostsze" - ocenił cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Dodał, że rozliczenie PIT to nie tylko obowiązek, ale i inwestycja w państwo. "Podatki, które wpływają do budżetu, wracają do obywateli m.in. w postaci szkół i ich wyposażenia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, wsparcia polityki społecznej (np. 500+) czy zdrowotnej - zaznaczył szef MF.

Resort finansów ocenił, że tak wysoka liczba PIT-ów które zostały złożone elektronicznie, to m.in. zasługa usługi Twój e-PIT, przez którą wpłynęło ok. 8,7 mln deklaracji.

"Podatnicy jeszcze chętniej niż rok wcześniej skorzystali z automatycznego rozliczenia w usłudze (3,8 mln do 2,2 mln), dzięki któremu nie muszą sami wypełniać wszystkich pozycji deklaracji, przeprowadzać obliczeń itd." - dodano.

Ministerstwo wskazało, że najwięcej deklaracji w usłudze Twój e-PIT złożono w województwie mazowieckim - ok. 1,5 mln. Drugie w kolejności jest woj. śląskie z wynikiem ponad 1 mln.

"Ostateczne dane dotyczące wszystkich rozliczeń będą znane za ok. dwa tygodnie, kiedy wszystkie papierowe PIT-y, złożone w ostatnich dniach maja, dotrą do urzędów skarbowych" - zastrzeżono.