Jest projekt rozporządzenia w sprawie nowej matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który dostosowuje przepisy do tzw. nowej matrycy stawek VAT. Projektowane regulacje, opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji, mają wejść w życie od początku lipca.

Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 r. (termin przesunięto na 1 lipca br.).

Nie dotyczy to obniżonych stawek VAT dla e-booków i e-prasy, które weszły w życie 1 listopada 2019 r.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

"Wymieniona wyżej ustawa zmieniająca reguluje bowiem krajowy system stawek obniżonych (...) w sposób kompleksowy - jej przepisy obejmują również przedmiotowe kwestie objęte dotychczas przepisami rozporządzenia. Na skutek powyższego niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych są zbędne" - czytamy w uzasadnieniu.

Resort podał, że wskutek zmian w treści ustawy o VAT oraz załączników nr 3 i 10 do niej, wprowadzonych ustawą zmieniającą, towary i usługi wymienione w rozporządzeniu w rozdziale 2 i 3, a także w załączniku do rozporządzenia (tj. towary i usługi opodatkowane stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5 proc. i 8 proc.) zostały ujęte bezpośrednio w ustawie o VAT oraz w załącznikach nr 3 i 10 do niej.

"Nadmienić należy, że nowa matryca stawek VAT wprowadzona ustawą zmieniającą stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek tego podatku, opartego przede wszystkim na: nowym sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz PKWiU 2015 w zakresie usług) oraz dążeniu do objęcia jedną (taką samą) stawką całych grup towarów i usług, z czym wiązały się w praktyce pewne zmiany zakresu stosowania stawek obniżonych w porównaniu do dotychczasowego systemu (na który składały się regulacje ustawy o VAT oraz rozporządzenia), wynikające chociażby z innej budowy i systematyki CN i PKWiU" - napisano.

"W związku z powyższym zmiana stawek na niektóre towary - podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego - była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń" - dodano.

Ministerstwo Finansów w lipcu 2019 r. po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza nową matrycę stawek tego podatku zwracało uwagę, że dzięki nowelizacji uproszczone zostaną przepisy oraz obniżone stawki na niektóre popularne produkty. Wskazano wówczas, że stawki VAT zostaną obniżone m.in. dla: e-booków z 23 proc. na 5 proc., e-prasy z 23 proc. na 8 proc. Dodano, że niższy VAT obejmie także pieczywo, produkty dla niemowląt i dzieci (smoczki, foteliki, pieluszki), produkty higieniczne dla kobiet czy cytrusy.