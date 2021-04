MF proponuje, aby bilet za przejazd był fakturą bez względu na odległość przejazdu

Resort finansów proponuje, aby bilety za przejazd środkami komunikacji były fakturami bez względu na długość przejeżdżanego odcinka - poinformował resort w środowym komunikacie. Obecnie za fakturę uznaje się np. bilet autobusowy, czy kolejowy na odległość przejazdu nie mniejszą niż 50 km.

Jak dodaje resort, stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji publicznych.

Według ministerstwa, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu przewoźników i realizacja postulatów zgłaszanych na forum dialogu Ministerstwa Finansów z biznesem. To również pierwsza ze zmian wdrażanych do systemu podatkowego w ramach pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług - SLIM VAT 2.

Jak wskazano w komunikacie, w obecnym stanie prawnym za fakturę uznaje się dokument potwierdzający np. przejazd płatną autostradą lub bilet autobusowy, czy kolejowy na odległość nie mniejszą niż 50 km. Z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników, dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych dokumentujących przejazdy bez względu na długość odcinka przejazdu, Ministerstwo Finansów zaproponowało zniesienie tego limitu.

"Efektem zmian będzie uproszczenie stosowania przepisów. Dzięki nim przewoźnik uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jest to bardzo kłopotliwy obowiązek, szczególnie gdy bilet nie jest kupowany w biurze przewoźnika, a np. w dworcowej kasie czy bezpośrednio u kierowcy" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Jednocześnie zmiana pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT, na podstawie biletów, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów. Oczywiście mówimy o sytuacji, gdy zakup ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. w przypadku podróży służbowej" - dodał Sarnowski.

Resort finansów zaprezentował pakiet SLIM VAT 2 w lutym tego roku. Składa się on z pięciu bloków i zawiera 15 uproszczeń. Pierwszy blok zmian dotyczy prostszego fakturowania, drugi "przyjaznego odliczania VAT", trzeci - zmian dot. VAT w obrocie międzynarodowym, czwarty - rozliczeń VAT w obrocie nieruchomościami, a piąty poprawy płynności w ramach mechanizmu podzielonej płatności oraz modyfikacji w uldze na złe długi.

"SLIM VAT 2 to pakiet 15 uproszczeń w rozliczeniu podatku VAT. Podatnicy nie będą już musieli wskazywać choćby przyczyn korekty faktur, zrezygnujemy także z duplikatów faktur jako instytucji obowiązkowych. Wydłużymy również możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki" - zapowiada wiceminister Sarnowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl