MF przedstawi w Dubaju zachęty podatkowe dla inwestorów

Polska jest dobrym miejscem do inwestowania oraz rozwoju biznesu. Będziemy wspierać inwestycje zagraniczne poprzez szeroki wachlarz zachęt podatkowych wprowadzanych Polskim Ładem - zapowiada wiceminister finansów Jan Sarnowski, który rozpoczął wizytę w Dubaju.

6 i 7 grudnia 2021 r. odbędą się dwa najważniejsze dla Polski wydarzenia podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. To Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze oraz Dzień Polski na Expo.

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort finansów PAP, wiceszef MF, który rozpoczyna w poniedziałek wizytę w Dubaju, weźmie udział w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym w panelu "Polski Ład i zachęty podatkowe dla inwestorów strategicznych". Będzie promował rozwiązania dla przedsiębiorców wprowadzone przez Polski Ład i przekonywał, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów - wyjaśnia ministerstwo.

"Polska jest dobrym miejscem do inwestowania oraz rozwoju biznesu. Zajmujemy czołowe pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Dodatkowo będziemy wspierać inwestycje zagraniczne poprzez szeroki wachlarz zachęt podatkowych wprowadzanych Polskim Ładem" - wskazał, cytowany w poniedziałkowej informacji, wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Zaznaczył, że w ramach Polskiego Ładu od stycznia funkcjonować będą nowe rozwiązania wspierające polskich przedsiębiorców, którzy postawią na zagraniczną ekspansję swojego biznesu. "Dotyczy to także inwestycji na rynkach arabskich" - dodał.

Przed panelem wiceminister Sarnowski spotka się ze swoim odpowiednikiem w rządzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Wiceminister Younis Haji Al Khoori nadzoruje budżet i podatki ZEA, w szczególności kwestie unikania podwójnego opodatkowania i współpracy z OECD i FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act). Celem spotkania jest pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń nt. VAT i akcyzy.

"Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w uszczelnianiu tych podatków i wprowadzaniu nowoczesnych technologii podatkowych. Może to być interesujący temat dla ZEA, gdzie oba te podatki wprowadzono zaledwie kilka lat temu" - ocenił Sarnowski.

Zwrócił uwagę, że w coraz bardziej zglobalizowanym świecie działalność transgraniczna staje się normą, a administracje podatkowe muszą współpracować, by mieć pewność, "że podatnicy płacą odpowiednią kwotę podatku we właściwej jurysdykcji". Według niego jest to ważne nie tylko w odniesieniu do podatków dochodowych, ale też do celów podatku VAT, ponieważ podatek VAT powinien być zasadniczo płacony w jurysdykcji, w której ma miejsce konsumpcja.

Podczas Dnia Polskiego na EXPO 7 grudnia wiceszef MF będzie mówił o pogłębianiu współpracy międzynarodowej - przekazał resort.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze Forum to część kompleksowego programu gospodarczego, który został przygotowany w porozumieniu z partnerami i instytucjami. Celem jest wypromowanie rodzimych produktów i usług na nowych rynkach Bliskiego Wschodu. Mają w tym pomóc prezentacje ofert eksportowych z zakresu gospodarki cyfrowej, polskiego designu i bezpieczeństwa żywnościowego oraz ofert przedstawiających nasz kraj jako atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Inauguracja Dnia Polskiego obędzie się w polskim pawilonie na Expo w Dubaju. Agenda wydarzenia obejmuje m.in. występy artystyczne na scenie Pawilonu, oficjalną ceremonię w Al Wasl Plaza oraz koncert muzyczny pt. "Poland. Creativity inspired by nature" w Dubai Millennium Amphitheatre.

Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęło się 1 października br. i potrwa do 31 marca 2022 r. Za organizację udziału Polski w Expo w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Areną polskiej prezentacji jest Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m kw., z drewnianą fasadą oraz rzeźbą kinetyczną symbolizującą stado ptaków. W jego centralnej części powstała instalacja artystyczna "Polski Stół", która - jak zaznaczył Malinowski - jest rodzajem opowieści "o polskiej kreatywności, przedsiębiorczości, bogatej kulturze".

autorka: Magdalena Jarco

