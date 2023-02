MF: przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl nie wynikała z ataku hakerskiego

Przerwa w działaniu portalu podatki.gov.pl nie wynikała z ataku hakerskiego, a błędu technicznego – poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Finansów. Jak dodano, portal powinien już funkcjonować prawidłowo.

Serwis rmf24.pl podał we wtorek, iż strona podatki.gov.pl została zablokowana przez cyberprzestępców. Przekazano, że od kilku dni, zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach, widać było namawianie się cyberprzestępców do tego, by uderzyć na polskie strony.

