MF: przez Twój e-PIT złożono ponad 5,4 mln deklaracji

Tylko za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono ponad 5,4 mln deklaracji - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Dodano, że do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 14,2 mln e-PITów za 2020 r. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można składać do 30 kwietnia.

Dodano, że zeznania PIT można składać nie tylko przez usługę Twój e-PIT, ale też system e-Deklaracje lub w formie papierowej.

"W usłudze Twój e-PIT złożono już ponad 5,4 mln deklaracji co potwierdza, że to bardzo popularny sposób na rozliczenie PIT" - poinformował cytowany w komunikacie resortu minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Zachęcił osoby, dla których przygotowano zeznania roczne do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego PIT, zanim zostanie on automatycznie zaakceptowany.

"W ten sposób można jeszcze uwzględnić brakujące odliczenia, zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. podatku" - dodał.

Według szefowej Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej podatnicy coraz chętniej korzystają z elektronicznych form rozliczeń, czyli z usługi Twój e-PIT oraz z systemu e-Deklaracje. "Do urzędów skarbowych wpłynęło już ponad 14,2 mln e-PITów za 2020 r. Urzędy szybciej zwracają nadpłatę podatku z zeznań elektronicznych" - wskazała. Zapewniła, że podatnicy, którzy złożyli PIT przez internet otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni. "Dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące" - dodała.

Resort przypomniał, że usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. W jej ramach zostały przygotowane zeznania: PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

"Jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia to w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone z 30 kwietnia" - wskazano. Dodano, że gdy z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki - dodano.

Z kolei zeznanie PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane. "Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)" - zaznaczono.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub "działy specjalne produkcji rolnej samodzielnie wypełniają i przesyłają do urzędu skarbowego zeznanie PIT-36 lub PIT-36L". Mogą to zrobić w systemie e-Deklaracje, gdzie znaleźć można interaktywne formularze zeznań dla przedsiębiorców. "Poprzez e-Deklaracje mogą również rozliczać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej" - stwierdzono.

MF dodało, że w usłudze Twój e-PIT oraz w systemie e-Deklaracje można też złożyć oświadczenie PIT-OP i przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. "Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia" - podkreślono.

Formularze PIT można też składać w formie papierowej w urzędach skarbowych w punktach podawczych lub do specjalnych urn na dokumenty (bez potwierdzenia odbioru) - przypomniano. Dodano, że w przypadku zeznań wysłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

"Gdyby okazało się, że zeznanie PIT trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu" - zaznaczono. W usłudze Twój e-PIT jest też opcja korekty zeznania, zarówno zaakceptowanego przez podatnika jak i zaakceptowanego automatycznie.

Resort przypomniał, że 30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie zeznania PIT.

