MF przygotowało poradnik ułatwiający rozliczanie ryczałtu od dochodów spółek

Resort finansów na swojej stronie internetowej opublikował przewodnik, który ma ułatwić rozliczanie ryczałtu od dochodów spółek. Chodzi o nowy, fakultatywny model opodatkowania dla podatników CIT, który jest wzorowany na modelu obowiązującym w Estonii.

"Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok, od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100 proc. kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej" - wskazuje cytowany w czwartkowym komunikacie wiceszef resortu finansów Jan Sarnowski.

Ministerstwo przypomina, że skorzystanie z tzw. estońskiego CIT jest możliwe od 1 stycznia 2021 r.

"Dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu ten model opodatkowania będzie jeszcze bardziej atrakcyjną i szerzej dostępną opcją podatkową. Zniesiony zostanie m.in. obowiązujący w 2021 r. limit przychodowy (100 mln zł rocznie) oraz obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych na określone cele w określonej wysokości. Ponadto, obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z ryczałtu będą mogły skorzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne" - dodano.

Resort wyjaśnił, że w objaśnieniach podatkowych przedstawiono kluczowe kwestie związane z działaniem ryczałtu od dochodów spółek, m.in.: podmioty uprawnione do estońskiego CIT, warunki skorzystania z estońskiego CIT, procedura "wejścia" w estoński CIT, zasady i przedmiot opodatkowania w reżimie estońskiego CIT, konsekwencje naruszenia warunków uprawniających do skorzystania z estońskiego CIT, procedura "wyjścia" z estońskiego CIT.

Dodano, że objaśnienia zawierają ponad 50 praktycznych przykładów, które dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z tą formą opodatkowania.

"Chcemy, aby zasady działania estońskiego CIT były dla podatników przyjazne i w pełni zrozumiałe. Podejmujemy szereg działań, aby osiągnąć ten cel. Jednym z nich jest praktyczny przewodnik po ryczałcie od dochodów spółek" - wskazał Sarnowski.

