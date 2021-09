MF przypomina o rejestracji dla sprzedających w systemie Tax Free

Ministerstwo Finansów przypomniało, że wszyscy sprzedający w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 r. będą musieli wystawiać dokumenty w formie elektronicznej. W tym celu konieczna jest rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jak przypomniało MF, Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE.

Zwrot może nastąpić w przypadku, kiedy podróżny kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free, a także wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów potwierdzany jest pieczęcią celną. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej - podkreśliło MF.

Możliwość rejestracji podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. została otwarta 1 lipca. Przedsiębiorcy mają na nią pół roku.

W trakcie rejestracji następuje weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 r. - podkreśliło MF. Według ministerstwa zarejestrowało się już 35 przedsiębiorców.

