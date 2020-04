MF: rozliczanie PIT przez internet jest nie tylko szybsze, ale też ekologiczne

Rozliczanie PIT przez internet jest nie tylko szybsze i wygodniejsze, ale też ekologiczne - przekazało w środę na Twitterze Ministerstwo Finansów.

"Rozliczanie PIT przez internet jest nie tylko szybsze i wygodniejsze od papierowej formy. To także dbanie o środowisko. Tylko w 2019 r. dzięki temu, że tak chętnie rozliczaliście się online, do US trafiło 5 mln PIT-ów papierowych mniej niż w 2018 r." - napisał na Twitterze resort finansów z okazji Dnia Ziemi.

Z informacji na stronie MF wynika, że propozycja rozliczenia w usłudze Twój e-PIT została przygotowana dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Chodzi o podatników uzyskujących dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych. W przypadku braku aktywności rozliczenie zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

MF wyjaśnia, że gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.