MF: rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące pakietu SLIM VAT 3

Rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące kolejnego pakietu uproszczeń w VAT. W ramach SLIM VAT 3 w życie ma wejść ponad 20 rozwiązań ułatwiających rozliczanie tego podatku – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

"SLIM VAT 3 to kolejny pakiet zmian ułatwiających i unowocześniających rozliczanie podatku VAT. To już trzecia odsłona tego projektu. Pierwsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 1 weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. wprowadzając z powodzeniem wiele ułatwień dla firm, jak choćby możliwość stosowania wspólnych kursów walut dla celów VAT i podatków dochodowych, korzystne zmiany w zakresie odliczenia VAT, czy prostsze rozliczanie zaliczek VAT przy eksporcie. Z kolei zmiany z pakietu SLIM VAT 2 poprawiły płynność finansową firm stosujących split payment, ułatwiły korzystanie z opcji opodatkowania nieruchomości i zmniejszyły zakres danych koniecznych do uwzględnienia na fakturach" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu.

Z informacji przekazanej przez MF wynika, że trzeci pakiet SLIM VAT usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Zaproponowane zmiany dotyczą poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, zmniejszenia formalności w VAT w obrocie międzynarodowym, poszerzenia zakresu zwolnień z VAT, zmniejszenia liczby korekt i uczynienia rozliczenia VAT bardziej przyjaznym, uproszczenia w fakturowaniu i zmniejszenia związanych z tym obowiązków, obniżenie sankcji VAT oraz konsolidacji i ujednolicenie wiążących informacji.

"Zaproponowaliśmy usunięcie lub redukcję długiej listy niepotrzebnych obowiązków, które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS wiele z nich nie ma już racji bytu. Przede wszystkim proponujemy rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów. Obecnie jest to możliwe w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Austrii, Niemczech i Portugalii. Polska, dołączając do tego grona, znacznie ułatwi deklarowanie unijnych zakupów. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

MF stwierdziło, że SLIM VAT 3 wprowadzi istotne zmiany w proporcji VAT i korygowaniu proporcji. To będzie oznaczać odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt podatku naliczonego wykazywanego w deklaracji VAT. Poza tym w ramach pakietu proponuje się brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał.

Z komunikatu wynika, że podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Pakiet SLIM VAT 3 ma - jak wyjaśniło MF - poprawić płynność finansową firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę m.in. podatku od sprzedaży detalicznej czy też podatku tonażowego.

"Dodatkowo zwiększamy limit wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie on z 1 mln 200 tys. euro do 2 mln euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna. W ten sposób więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne. W efekcie kwota ta zostanie zrównana z prawem do rozliczenia ryczałtowego w podatkach dochodowych. Na zmianach może skorzystać nawet 40 tys. podatników VAT" - powiedział wiceminister Sarnowski.

W ramach uproszczeń zaproponowanych w SLIM VAT 3 proponuje się m.in. poszerzenie zakresu niektórych zwolnień z VAT, konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji, wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online czy wirtualne oraz ułatwienia w pakiecie VAT E-Commerce.

W komunikacie stwierdzono także, że w ramach prekonsultacji projektu opinie można zgłaszać do 14 lutego tego roku, przesyłając uwagi na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

