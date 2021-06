MF rozpoczyna prekonsultacje pakietów ulg wspierających innowacje i produkcję

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu – poinformował resort finansów we wtorek.

"Rozpoczynamy konsultacje przepisów, które dedykujemy innowacyjnemu przemysłowi. System podatkowy powinien kompleksowo pomagać tym przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w innowacyjność swoich firm i wdrażać do produkcji nowe towary. Spójny system ulg wspierających produkcję to recepta, która sprawdziła u Azjatyckich Tygrysów oraz w wielkich centrach produkcyjnych Europy. W krajach takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Teraz do ich grona dołączy również Polska" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski cytowany we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak napisano w komunikacie, wzrost konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej zapewni rozwój firm w kierunku Przemysłu 4.0. Dlatego w Polskim Ładzie zaproponowano szereg rozwiązań podatkowych, które będą wspierać polskie firmy, które zdecydują się zainwestować w innowacje i produktywność.

"Chcemy, żeby już od stycznia zaczął w Polsce działać cały system ulg podatkowych wpierających inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. To krok milowy na drodze do transformacji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Chcemy, aby każde stadium ulokowanego w Polsce procesu produkcyjnego wiązało się z podatkowymi ułatwieniami" - powiedział Sarnowski, cytowany w komunikacie.

Jak przypomniał resort finansów, celem pakietu wspierającego inwestycje jest ściągnięcie do Polski produkcji przemysłowej m.in. z Dalekiego Wschodu i ułatwienie zwiększenia produkcji w już działających w Polsce firmach. Pakiet zawiera m.in. ulgę badawczo-rozwojową, wspierającą prace koncepcyjne nad nowym produktem, usługą czy procesem; ulgę na prototyp, wspomagającą przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji; ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ułatwiającą konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach, ulgę na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej; ulgę IP Box, działającą symultanicznie z B+R, która zmniejszy obciążenie na etapie uzyskiwania dochodów z jego sprzedaży.

Do konsultacji trafia też ulga na inwestycje Venture Capital. Według MF, ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa, są bardzo ważnym impulsem do rozwoju tego rynku w Polsce.

"Przedkładane do prekonsultacji rozwiązania są rezultatem wielomiesięcznej warsztatowej pracy z rynkiem, z przedsiębiorcami. Chcemy, żeby polski biznes miał czas na zapoznanie się z nimi i na ich współtworzenie. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w prekonsultacjach. Zależy nam na tym, żeby pierwsi przedsiębiorcy skorzystali z nowych udogodnień już w styczniu 2022 r." - powiedział Sarnowski.

Jak poinformowało MF, prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, każdy może zgłosić uwagi do proponowanych rozwiązań. Uwagi i opinie można zgłaszać do 21.06.2021 r.

