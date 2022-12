MF: ruszają konsultacje publiczne projektu o e-fakturach

Ruszają konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił, że e-fakturowanie przynosi wiele korzyści dla podatników oraz gospodarki.

W czwartkowym komunikacie MF przypomniało, że obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 2024 r. system ma się stać obowiązkowy.

"Ministerstwo Finansów stale analizuje możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w zwalczaniu oszustw podatkowych i zapobieganiu nieprawidłowościom. Patrzymy także uważnie na to, jak inne państwa wdrażają najnowsze technologie dla celów podatkowych. Koncepcja Krajowego Systemu e-Faktur jest efektem tych działań" - wskazała cytowana w informacji minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Według MF e-faktura jest kolejnym elementem uszczelnienia systemu podatkowego, a ponadto przynosi rozmaite korzyści podatkowe i biznesowe dla podatników i gospodarki. Wymieniono przy tym: szybszy zwrot VAT (podatnicy otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej, co oznacza, że termin zwrotu skróci się o 20 dni, z 60 na 40); łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur; podatnicy nie będą musieli wystawiać duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.

Ponadto - jak wskazał resort - obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone, np. nastąpi ograniczenie obowiązków w JPK_VAT z deklaracją. "W sytuacji, gdy wszystkie faktury będą dostępne w KSeF, nie będzie konieczności raportowania ich w innych systemach" - wyjaśniono.

Dodano, że ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację wielu procesów i zapewni zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe oraz cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. "Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności. Powszechny i dostępny dla wszystkich system szybkiego generowania, wystawiania i udostępnienia e-faktury, spowoduje szybsze otrzymanie faktury" - czytamy.

Zaznaczono też, że obligatoryjne e-fakturowanie będzie miało wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności.

Wskazano również, że usługa przechowywania oraz archiwizacji e-faktur przez okres 10 lat zapewniona jest przez administrację, co daje możliwości oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów.

MF podkreśliło, że e-faktura wiąże się również z szeregiem korzyści biznesowych, m.in. w związku ze zwiększeniem szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami (wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację praktycznie w czasie rzeczywistym), oszczędnością czasu pracowników (ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych) i zredukukowanie liczby pomyłek.

Jak poinformowano, publiczne konsultacje projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania potrwają do 23 grudnia 2022 r.

