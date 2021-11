MF: rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego

Rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego; informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej na ten temat, są nieprawdziwe - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów.

Ostatnio w mediach pojawiły się publikacje o planach wprowadzenia podatku katastralnego.

Według RMF FM, Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizuje rozwiązania, które miałyby na celu walkę ze spekulantami i funduszami inwestycyjnymi hurtowo wykupującymi mieszkania. "Jeśli ktoś kupuje mieszkania tylko po to, żeby spekulować i nie przeznacza tego mieszkania na wynajem, tylko mieszkanie stoi puste po to, żeby zyskało na wartości, i żeby można było na nim zarobić, to tu jest pole do interwencji. Tutaj powinna nastąpić interwencja. Szykujemy rozwiązania dotyczące takich pustostanów" - mówił stacji w ubiegłym tygodniu wiceminister rozwoju Piotr Uściński.

We wtorek do wypowiedzi Uścińskiego odniósł się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Zdaniem organizacji celem dodatkowego opodatkowania nieruchomości jest poszukiwanie kolejnych źródeł wpływów do budżetu, a podatek katastralny od drugiego bądź trzeciego mieszkania to "cios w klasę średnią".

"Pół roku temu Ministerstwo Finansów zaprzeczało takim planom, dziś okazuje się, że prace nad nowym podatkiem trwają" - mówił w środę senator Jacek Bury (Polska 2050) w nagraniu na Facebooku.

