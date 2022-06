MF: średni poziom satysfakcji podatników z wizyty w urzędzie skarbowym wynosił 82 proc.

Poziom satysfakcji podatników z wizyty w urzędzie skarbowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosił 82 proc. – wynika z badania, którego wyniki przedstawiło w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Średni poziom satysfakcji podatników w wizyty w urzędzie skarbowym wynosił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 82 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Wyniki zostały zaprezentowane podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

"82 proc. zadowolonych klientów to dobry wynik, ale nad doświadczeniami pozostałych będziemy dalej pracować, wprowadzać dalsze zmiany i usprawnienia" - powiedziała w czasie konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska. - "Opinia i zadowolenie podatników są dla nas bardzo ważne, bo zadowoleni podatnicy chętniej płacą podatki, traktują to jako inwestycję, a nie jako daninę, czyli coś negatywnego" - dodała.

Jak wynika z danych MF, dla podatników najważniejsze jest, aby swoją sprawę załatwili już podczas pierwszej wizyty w urzędzie skarbowym. Poziom skuteczności pierwszego kontaktu, a więc odsetek podatników, którzy sprawę załatwili już podczas pierwszej wizyty, wynosił w ciągu ostatnich 12 miesięcy średnio 77 proc.

"Jeśli podatnicy załatwiają sprawę podczas pierwszej wizyty, to poziom satysfakcji przekracza 90 proc., a jeśli nie rozwiązują sprawy od razu, to poziom satysfakcji jest znacznie niższy" - powiedział Waldemar Kupiec z Departamentu Relacji z Klientami MF.

Resort finansów w swoim badaniu badał także poziom rekomendacji wśród podatników - wyniósł średnio 84 proc., poziom braku wysiłku - 75 proc., oraz poziom pozytywnych emocji - 88 proc. Badanie prowadzone jest wśród podatników, którzy skorzystali z internetowego systemu rejestracji wizyt w urzędzie skarbowym.

"Jako KAS dążymy do tego, aby nadal administracja była bardziej profesjonalna i nastawiona na potrzeby podatników. Od kwietnia 2021 r. prowadzimy badania na temat satysfakcji podatników po wizycie w US, badanie ma charakter ciągły" - powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

MF podał, że badanie jest prowadzone poprzez ankietę wysyłaną do podatników i że odsetek ankiet wypełnianych przez podatników wynosi ok. 6-8 proc., co daje ok. 10 tys. ankiet miesięcznie i ok. 120 tys. w ciągu 12 miesięcy.

"Analizujemy wszystkie opinie, ale szczególnie skupiamy się na opiniach niezadowolonych klientów, bo one pozwalają dalej usprawniać naszą pracę" - powiedziała wiceszefowa KAS Anna Chałupa.

Dodała, że w każdej izbie skarbowej w Polsce jest komórka, której zadaniem jest dbanie o jakość obsługi podatników. Pracownicy tych komórek raz na kwartał odwiedzają urzędy skarbowe na swoim terenie i na podstawie opinii oraz tych wizyt tworzą plany działania, mające na celu poprawę jakości obsługi podatników.

Anna Chałupa powiedziała także, że najwyższy poziom satysfakcji z obsługi podatników mają Izba Skarbowa we Wrocławiu (86,3 proc.), IS w Olsztynie (85,8 proc.) oraz w IS w Szczecinie (85,7 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl